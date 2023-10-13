Aracın kapı döşemesinde çorap içerisinde gizlenen ruhsatsız tabancayı polisler böyle buldu

Aracın kapı döşemesinde çorap içerisinde gizlenen ruhsatsız tabancayı polisler böyle buldu

KASTAMONU - Kastamonu'da Motosikletli Polis Timleri ekiplerince durdurulan aracın sol ön kapı döşemesinde çorap içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Kurubenzinlik Kavşağında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Motosikletli Polis Timleri ekiplerince araçta yapılan aramada sol ön kapı döşemesinde çorap içinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlemlere başlandı.