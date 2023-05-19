Aracın Gizli Bölmelerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın gizli bölge, lens kutusu ve şarj bataryası içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle beraber F.Z.C. ve A.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası üzerine, durdurdukları araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı. Aramada, araç direksiyonunda bulunan gizli bölme içerisinde esrar, göz lensi kutusu içerisinde ve şarj bataryaları içerisinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Z.C. ve A.T. uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.