ARACIN DÖŞEMESİNE GİZLENEN 60 GRAM METAMFETAMİNİ 'ARYA' BULDU

DENİZLİ'ye çevre illerden uyuşturucu getirildiği tespit edilen hafif ticari araç, jandarma narkotik timlerince durduruldu. Jandarmanın narkotik köpeği 'Arya', kapı üzerindeki döşemeye gizlenen 60 gram metamfetamini bulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin narkotik timleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Dün gece Sarayköy ilçesinde operasyon düzenleyen narkotik timi, Mehmet K.'nin kullandığı hafif ticari aracı şehir girişinde durdurdu. Ticari aracın sürücüsü Mehmet K. (24) ile yanındakiler Enes Ç. (23) ile Adem Ç. (21) gözaltına alındı. Jandarmanın narkotik köpeği 'Arya', ticari aracın içinde ve dışında arama yaptı. 'Arya', kapının üzerindeki döşemenin içine gizlenen uyuşturucuya tepki verdi Döşemeleri söken narkotik timi, 60 gram uyuşturucu metamfetamini çıkardı. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü.