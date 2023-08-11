Aracın çarptığı engelli vatandaş yaralandı

IĞDIR Iğdır'da yolda engelli aracı ile giden engelli bireye ticari otomobil çarptı, ölümden dönen engelli bireyin yardımına vatandaşlar yetişti.

Kaza, sabah saatlerinde Asri mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre engelli aracı ile ana yolun kenarında ilerleyen engelli bireye ticari otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli birey aracından düşerek Ölümden dönen engelli bireyin yardımına orada bulunan vatandaşlar koştu. Birçok yerinden yaralanan engelli birey vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.