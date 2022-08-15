Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akut ekip lideri Fatih Dağ, döndüğünde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusu olduğunu gördü Kahramanmaraş'ta aracın camını açık bıraktı, doğum yapan anne kedi ve...

Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı

Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akut ekip lideri Fatih Dağ, döndüğünde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusu olduğunu gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aracın camını açık bıraktı, doğum yapan anne kedi ve iki yavrusu ile karşılaştı.

Onikişubat ilçesinde Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akut ekip lideri Fatih Dağ, aracın yanına geldiğinde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusunun olduğunu gördü.

Arabanın içinde iki yavru kediyi görünce sürpriz olduğunu söyleyen Fatih Dağ,"Akut Arama Kurtarma Derneğine ait olan aracın içi hava alsın diye camını açık bırakmıştım. İçeriden sesler geldi. Baktığımda anne kedi 2 tane yavrusuyla birlikte orada bulunuyordu. Onları görünce mutlu oldum. Çok güzeller. Gözleri daha yeni açılmış. Anne büyük ihtimal yeni yavrulamış. Bu güzellikler karşısında ne yapacağımızı bilemedik. En güvenilir olarak aracın içini seçmişler. Dışarıya bırakamadık. Onların orada kalmasına müsaade ettik. Dışarıda ölebilirler, başlarına farklı şeyler gelebilirdi" dedi.