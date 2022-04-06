Aracın ATM'de işlem yapan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Aracın ATM'de işlem yapan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da dikkatsiz sürücünün ATM'de işlem yapan kişiye çarptığı kaza, kent güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Burdur'da dikkatsiz sürücünün ATM'de işlem yapan kişiye çarptığı kaza, kent güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi, Mitat Paşa Caddesi'nde kontrolsüz ilerleyen bir otomobil, kaldırıma çıkarak o sırada ATM'de işlem yapan gence çarptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, görüntüyü, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla sosyal medyada paylaştı.

Aracın ATM'de işlem yapan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Bilal Altıok - Güncel

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