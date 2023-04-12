'Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada

BURSA'da Ahmet M. (31), kullandığı hafif ticari araçla, park halindeki servis minibüsüne çarptı. Hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada Ahmet M., aracını minibüs sürücüsü İbrahim Üstünel'in (66) üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet M. yönetimindeki hafif ticari araç, park halindeki İbrahim Üstünel'e ait servis minibüsüne çarptı. Hasarlı kazaların ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Ahmet M.'nin aracındaki akrabaları Mustafa M. (42) ile Mahmud M. (17) de tartışmaya dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ahmet M. ve akrabaları sopalarla İbrahim Üstünel'e saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, Ahmet M. bu kez de İbrahim Üstünel'in üzerine aracını sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haklarında 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ahmet M. ve Mustafa M., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.