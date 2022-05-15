Aracı kundaklandı, şüpheli kuzeni çıktı: Bu üçüncü oldu... - Haberler

Akpınar Mahallesi'nde iki gün önce gece saatlerinde yaşanan olayda, Tarık Bozat'a ait hafif ticari araç sokakta park halindeyken yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yangının kasklı bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi. Şüphelinin Kadir Bozat olduğu belirlendi. Aracın sahibi Tarık Bozat'ın kuzeni olduğu öğrenilen şüpheli, Ümraniye'de gözaltına alındı. Kadir Bozat suçunu itiraf ederken, Tarık Bozat ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia etti. Bozat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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