ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR - Haberler

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ARACI KALDIRARAK ALTINDA SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARDAHAN'ın Göle ilçesinde kango tipi ticari aracı kaldıran vatandaşlar, sıkışan köpeği kurtardı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde kango tipi ticari aracı kaldıran vatandaşlar, sıkışan köpeği kurtardı.

Göle ilçesindeki Oltu Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeğinin kango tipi ticari aracın altında sıkıştığını gören vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, köpeğin zarar görmemesi için aracı çalıştırmadı. Sıkıştığı yerden çıkamayan köpeği kurtarmanın yollarını arayan vatandaşlar çareyi, el birliğiyle aracı kaldırmakta buldu. Vatandaşların kaldırdığı aracın altından kurtulan köpek, olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların, sokak köpeğini kurtarma çabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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