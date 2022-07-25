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Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Aracı arızalanan damat, gelin almaya çekici üzerinde gitti

Karabük'te kız evine giderken aracı arızalanan damat, çekici üzerinde giderek gelin aldı.

Karabük'te kız evine giderken aracı arızalanan damat, çekici üzerinde giderek gelin aldı.

İlknur Kısmet ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Erkan Kısmet, cipini gelin arabası yaptı.

Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Kısmet'in aracı, bir süre sonra arızalanarak yolda kaldı.

Kısmet, gelini bekletmemek için bölgeye çekici çağırdı. Cipi çekicinin üzerine yükleyen Kısmet, gelin almaya gitti.

Gelin aracını çekicide gören gelin, şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin ve damat, daha sonra araca binerek çekiciyle düğün salonuna gitti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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