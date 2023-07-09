Mersin'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Araç sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

MERSİN - Mersin'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Serbest Bölge arkasında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 01 ACC 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Serbest Bölge arkasındaki sulama kanalına düştü. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan Ayhan Mert Köse ile Mert Özcan, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, 35 yaşındaki Bayram Aras hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.