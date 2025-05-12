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Araç Sigortası Dolandırıcılığı: 6 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Araç Sigortası Dolandırıcılığı: 6 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı
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Kırşehir ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarla araç sigortası dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, aramalarda birçok dijital veri taşıyıcı ele geçirildi.

Kırşehir ve Gaziantep'te araç sigortası dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık olaylarına karşı çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kırşehir'de faaliyet gösteren bir iş yeri üzerinden araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesap bilgilerine rızaları dışında erişildiğini belirleyen ekipler, şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yapılarak dolandırıcılık suçu işlendiğini tespit etti.

Kırşehir ve Gaziantep'te farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan M.K, H.Ş, Ö.K, C.D, H.K. ve İ.Ş, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonu, 6 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash belleğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden C.D, H.K. ve İ.Ş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan Ö.K. adli kontrol şartıyla, M.K. ve H.Ş. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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