Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump çıldırdı! Netanyahu ile teması kesti, onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Kriz büyüyor! ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Ara seçim soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden bir ülkeye seyahat uyarısı: Sakın gitmeyin

Araç Satışı Nedeniyle Husumet, Tabancalı Saldırıyla Sonuçlandı

Araç Satışı Nedeniyle Husumet, Tabancalı Saldırıyla Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olan Feridun S., B.B., S.B. ve oğulları Ö.F.B.'yi bacaklarından tabancayla yaraladı. Olay sonrası kaçan çift, kısa sürede yakalandı.

1) HUSUMETLİSİ İLE YANINDAKİ EŞİ VE OĞLUNU TABANCAYLA YARALADI; MOTOSİKLETLE KAÇTI

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Feridun S. (34) araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'yi (52), eşi S.B.'yi (54) ve oğulları Ö.F.B.'yi (29) evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Beraber geldiği eşi Merve S. (30) ile olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Feridun S. ile eşi Merve S. araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'nin evine geldi. Feridun S., dairesinin kapının önünde tartıştığı B.B. ile yanında bulunan eşi S.B. ve oğlu Ö.F.B.'yi sol bacaklarından tabancayla yaraladı. Daha sonra karı-koca, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.B.'nin durumunun ağır, eşi ve oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çiftin kaçtığı motosikleti olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde buldu. Evli çiftin yakalanması için çalışmalar sürerken, Feridun S.'nin 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 7 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

KARI-KOCA YAKALANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S. ile birlikte kaçtığı eşi Merve S., Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Usta isimden korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Galatasaray yarın şampiyon olabilir
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.