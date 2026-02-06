Haberler

Araç muayene istasyonundaki kavgada polis memuru hayatını kaybetti

ANKARA'da polis memuru Melih Okan Keskin (44), aracını muayene ettirmek için götürdüğü muayene istasyonunda çıkan kavgada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

Olay, pazartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene kontrolü için istasyona götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı. Keskin'in cenazesi ise bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

