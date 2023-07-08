Araç Kullanan Sürücü, Cep Telefonuyla Görüntüleyen Kişiye Tepki Gösterdi
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Ataşehir'de bir sürücü, kucağındaki çocuk ile araç kullanırken kendini cep telefonuyla görüntüleyen kişiye tepki gösterdi. Sürücü, görüntüleyen kişinin aracının önünü keserek hakaret etti. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ATAŞEHİR'DE iddiaya göre kucağındaki çocuk ile araç kullanan sürücü, kendini cep telefonu ile görüntüleyen kişiye tepki gösterdi. Sürücü kendisini cep telefonuyla görütüleyen kişinin aracının önünü kesti ardından da hakaret etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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