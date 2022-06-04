Araç kiralarken imzaladığı senet yüzünden icralık oldu - Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Emre Tirun (30), 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne kiraladığı otomobili teslim alırken boş senet imzalatıldı. Okulu bitirip, memleketine dönen Tirun, imzaladığı senetten 140 bin TL'lik borçla icraya verildi.

Emre Tirun, 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Denizli'ye giden Tirun, bir süre sonra küçük eşyalarını taşımak için araç kiraladı. İddiaya göre, Tirun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalayıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı. Aynı şekilde birkaç kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini belirten Tirun, yetkililerden yardım istedi.

Emre Tirun'un annesi İklime Yıldırım ise "Oğlumu çok zor şartlar halinde okuttum. Yetimlerimin parasını kimseye yedirmek istemiyorum. Evimizde huzur kalmadı, oğlum çalışamaz durumda. Ne olur bize de bir el uzatın, yardım edin" diye konuştu.