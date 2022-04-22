İSTANBUL- ARAÇ KİRALAMAK İSTEYENLERİ DOLANDIRAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada web sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli adliyeye getirildi.
İSTANBUL (DHA) - ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada web sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli adliyeye getirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'daki 6 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Web sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora parası aldığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu ile 8 adet banka kartı ele geçirildiği öğrenildi. Müdürlükteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
Görüntü dökümü----------------------------Cep telefonu görüntüsü: -Şüphelilerin adliyeye getirilişi
-Kartal Adliyesi'nden detay görüntü
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