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Araç Kiralama Dolandırıcılarına Operasyon: 12 Gözaltı, 7 Tutuklama

Araç Kiralama Dolandırıcılarına Operasyon: 12 Gözaltı, 7 Tutuklama
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Gaziantep merkezli 4 ilde araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 12 şüpheliye yönelik operasyonda, 7 şüpheli tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP merkezli 4 ilde araç kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinde araç kiralamak için internet üzerinden başvuru yapan ancak dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikayeti sonrası çalışma başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin internette yer alan araç kiralama firmalarına benzer web siteleri oluşturdukları, arama motorlarına 'araç kiralama' yazan kişileri bu sitelere yönlendirdikleri ve vatandaşları bu yöntemle dolandırdıkları belirlendi.

12 ADRESE OPERASYON

Nitelikli dolandırıcılık amacıyla suç örgütü kurduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Mersin'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 1 bilgisayar, 10 banka kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Gaziantep Operasyon Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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