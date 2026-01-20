Haberler

Kastamonu'da alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın alt geçide düşmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edilerek gerekli incelemeler yapıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yaşar K. (70) yönetimindeki 34 YS 2513 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Kastamonu kara yolu Akgeçit köyü mevkisinde alt geçide düştü.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Araç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
