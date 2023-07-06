Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekledikten sonra hareket eden otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü ve arkadaşı kazayı ucuz atlattı, diğer sürücüler yangın tüpüyle yardıma koştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç göstergesindeki uyarıyla indiler, yanan araca müdahale edemediler

Hareket halindeki otomobil yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekledikten sonra hareket eden otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobilin göstergesindeki uyarının ardından araçtan inen sürücü ve arkadaşı, kazayı ucuz atlatırken, yoldan geçen sürücüler yangın tüpüyle yardıma koştu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki D.G.'nin kullandığı otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda, kum yolu kavşağındaki trafik lambalarında bekledikten sonra hareket ettiği sırada yanmaya başladı. Aracın göstergesindeki uyarı üzerine aracı sağa çeken araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı araçtan inerken, aracın yandığını gören araç sürücüleri yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibinin de ihbar üzerine olay yerine gelerek müdahalede bulunması sonucunda yangın söndürüldü. Aracın motor bölümünde büyük hasar oluştu.