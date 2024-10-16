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Araç Çarpması Sonucu Yaralanan Tilki, Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Araç Çarpması Sonucu Yaralanan Tilki, Tedavi Edilerek Doğaya Salındı
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Tekirdağ'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan tilki, Tedavi edildikten sonra doğal yaşama geri bırakıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

TEKİRDAĞ'da araç çarpması sonucu yaralanan bir tilki, tedavi edildikten sonra doğal yaşama bırakıldı.

Tekirdağ'da araç çarpması sonucu yaralanan bir tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden gelen ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne alındı. Burada tedavi edilen tilki, rehabilitasyon sürecinden geçirildi. Tedavisi tamamlanan tilki, Kumbağ Mahallesi'ndeki ormanda doğal yaşama bırakıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bir hekim olarak her canlının yaşam hakkının savunulması gerektiğine inanıyorum. Bakımevimizde tedavi gören tilkinin sağlığına kavuşarak doğaya dönmesi, yaban hayatının korunması açısından önemli bir adım. Can dostlarımızın, ister sokaklarda ister doğada olsun, hak ettikleri ilgiyi görmeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvan Hakları Tekirdağ Güncel Sağlık Yaşam

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