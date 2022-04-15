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Son dakika haber... ARAÇ ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın (45) hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın (45) hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı.

Kaza, Yüksekova- Van kara yolunun 8'incı kilometresinde meydana geldi. Köprücük köyünden Yüksekova ilçe merkezine giden Feyzi Taşkın'ın motosikletine arkadan gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan motosikletin sürücüsü Feyzi Taşkın hayatını kaybetti, arkasındaki Muzaffer Çelik ağır yaralandı. Çelik, olay yerine çağırılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Son dakika haber... ARAÇ ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI

Son dakika haber... ARAÇ ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI

Son dakika haber... ARAÇ ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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