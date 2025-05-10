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Araç Alım-Satımında Tartışma Kanlı Bitti

Araç Alım-Satımında Tartışma Kanlı Bitti
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Avcılar'da, araç alım-satımı sırasında çıkan tartışmada Resul Tire (40) silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis kaçan şüphelileri arıyor.

AVCILAR'da araç alım-satımı sırasında anlaşmazlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Resul Tire (40) silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar'da oturan Resul Tire ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasındaki tartışmaya 2 kişi daha dahil olunca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Resul Tire ile kavga eden kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Tire'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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