Arabuluculukta Başarı Oranı Yüzde 65'e Ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2013'ten itibaren ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk için yapılan 6 milyon 765 bin başvurudan 4 milyon 226 bininin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliğince, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası'nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasında adaletten eğitime, sağlıktan kültüre, ekonomiden enerjiye kadar birçok alanda ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Şurada alınacak kararlar ve geliştirilecek stratejilerin, yalnızca üye ülkeler arasında değil, tüm dünyada uyuşmazlıkların çözümünde bir "barış modeli" örneği olacağını aktaran Tunç, "Türk dünyasının arabuluculuk alanında uluslararası bir merkez haline gelmesi hedefi, hepimizin ortak bir vizyonu olmalıdır. Böylece bölgemizde ve dünyada barışa hizmet eden bu yöntemi geliştirmek, ülkelerimizin kültürel ve toplumsal bir başarı hikayesi olarak uluslararası arenada örnek gösterilmesine olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Alternatif çözüm yöntemleriyle birlikte anlaşmazlıkların, dostane şekilde, birçok harcama kaleminden tasarruf edilerek, en az maliyetle ve makul sürede çözüldüğünü belirten Tunç, böylece yargının iş yükünün hafiflediğine, adalete erişimin güçlendiğine ve toplumsal barışın tesis edildiğine dikkati çekti.

116 bin 238 kira uyuşmazlığı anlaşmayla sonuçlandı

Arabuluculukla ilgili bazı rakamları da paylaşan Tunç, "Kira davalarına baktığımız zaman 1 Eylül 2023'ten itibaren 284 bin 974 kira uyuşmazlığı, arabulucunun önüne gelmiş. Bunun 116 bin 238'i anlaşmayla sonuçlandı. Bu demek oluyor ki 232 bin vatandaşımızın uyuşmazlığını yargıya taşınmadan barışçıl bir yolla sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, ortaklığın giderilmesine ilişkin davaların da bazen on yıllarca sürebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, 15 bin 589 ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlık sonuçlandı. Yine kat mülkiyetinde 3 bin 595 anlaşma sağlandı. Komşuluk hukukunda 1797 anlaşma, tarımsal üretim sözleşmelerinde 139 anlaşma sağlanmış durumda. Toplamda baktığımız zaman, en son zorunlu arabuluculuk kapsamına aldığımız uyuşmazlıklar bakımından 403 bin 815 başvuru, arabulucular önüne geldi. Bunun 137 bin 356'sı anlaşmayla sonuçlandı.

Dolayısıyla 274 bin kişi, bir yıl içerisinde yargıya gitmeden barışarak, dostane bir şekilde uyuşmazlıklarını daha az masrafla, daha kısa süre içerisinde çözmüş oldular. 2013'ten itibaren ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk için toplam 6 milyon 765 bin başvuru yapılmış, bunun 4 milyon 226 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Orana baktığımız zaman yüzde 65. İhtiyari arabuluculukta bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. Dava şartı arabuluculukta da bu oran yüzde 40'lara kadar düşüyor. Bu oranı daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz, arabulucularımız büyük bir gayret gösteriyorlar."

"Arabuluculuğun, yargının üzerindeki iş yükünü azaltma hedefi yoktur"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de konuşmasında, şuranın, Türk dünyası arasında arabuluculuk konusundaki ilişkileri en üst seviyelere getirmek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Arabuluculuğun, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olduğunu ama burada mahkemelerin tamamen yerine geçmesinin amaçlanmadığını vurgulayan Kerkez, şöyle devam etti:

"Taraflara, kendi aralarında çözümü, daha hızlı, daha pratik, daha az maliyetli çözmelerini sağlayan güzel bir sistemdir. En önemlisi de taraflar arasında sulhu sağlamasıdır. Arabuluculuğun, aslında yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak gibi bir hedefi yoktur. Yani yargının üzerindeki iş yükünün azalması arabuluculuk için bir amaç değildir, sonuç olabilir. Arabuluculuğun çok iyi uygulanması halinde yargının üzerindeki yük de hafifleyecektir, her anlamda."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da konuşma yaptığı programa, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası

Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Türk Dünyası Arabulucular Birliğince TİKA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen şura, bugün ve yarın gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.

İki gün boyunca sürecek oturumlarda, Türk dünyasından çok sayıda akademisyen, hukukçu ve bilim insanı, Türk dünyasında arabuluculuk alanındaki işbirliğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Şura programı, pazar günü Anıtkabir ziyareti ve Ankara gezisiyle tamamlanacak.