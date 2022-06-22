Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı - Haberler

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Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir vatandaşın Murat Nehri'nde yıkamak istediği aracı sulara kapılarak sürüklendi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir vatandaşın Murat Nehri'nde yıkamak istediği aracı sulara kapılarak sürüklendi.

Havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik yaptığı ve araçlarını kendi imkanlarıyla yıkadıkları Murat Nehri'nde bir araç, nehir sularında sürüklendi. Aracının sürüklenmeye başlaması üzerine Yakar, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bir iş makinesinin yardımıyla nehirden çekilen araçta maddi hasar oluşmazken, araç sahibi Yakar çevredekilere uyarıda bulunarak, el freni kullanılmasının önemine değindi. - AĞRI

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