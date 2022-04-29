Arabanlı kadınlar bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor. - Haberler

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Arabanlı kadınlar bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor.

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Arabanlı kadınlar bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınlar, bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınlar, bayramlık kömbe geleneğini sürdürüyor.

İlçe merkezi ve kırsalındaki kadınlar, Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilmek üzere atalarından gördükleri ve gelenek haline getirdikleri kömbe mesailerine başladı.

Kömbelerin yapımında un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, Antep fıstığı, fındık ve keten tohumu kullanılıyor. Yoğrulduktan sonra tepsilere döşenen hamurların dilim dilim kesilip taş yufka ekmeği ocaklarında pişirilen kömbe, ilçede bayramın vazgeçilmezi olarak dikkati çekiyor.

Kömbe yapan kadınlardan Güllü Şan Işık, gazetecilere, bu geleneğin çok eskilere dayandığını ifade etti. ???????

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Ramazan Bayramı, Gaziantep, Hisarcık, Araban, Güncel, Haberler

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