Araban sarımsağı kebap olarak tüketilmeye başladı - Haberler

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kentin coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağını kebap olarak tüketiyor.

İsmini yetiştirildiği ilçeden alan, üreticilerinin bin bir zahmetle ve yaklaşık 9 aylık yetiştirme sürecinin ardından olgunlaşan Araban sarımsağı, raf ömrünün uzunluğu, dişlerinin büyüklüğü, lezzeti ve yoğun aromasıyla dikkati çekiyor.

Hem kuru hem de yeşil olarak tüketilen Araban sarımsağının olgunlaşma sürecinde hasadı yapılarak kebabı hazırlanıyor.

İlçedeki kebapçı ustası Mehmet Erarslan, gazetecilere, taze Araban sarımsağıyla hazırlanan kebaba yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Baharatlı kıymanın Araban sarımsağının arasına yerleştirilerek pişirildiği anlatan Eraslan, "Sarımsağımız ve kuzu kıymayla yapılan sarımsak kebabı, hazırlandıktan sonra 20-25 dakika boyunca mangalda pişer. Sonrasında da 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçilir. Terletmeden sonra sarımsak macun gibi olur ve lezzeti ile herkesi büyüler. Güzel bir lezzet ve antibiyotik gibidir, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir." dedi.