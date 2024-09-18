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Araban Sarımsağı İçin Önemli Proje Hayata Geçiyor

Araban Sarımsağı İçin Önemli Proje Hayata Geçiyor
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İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Araban Belediyesi, coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağının çeşitliliğini artırmayı hedefleyen bir proje imzaladı. Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek.

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Araban Belediyesi arasından "Araban sarımsağı geçim kaynağı" projesi imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaret tescilli olan Araban sarımsağının çeşitliliğini arttırmayı amaçlayan proje imzalandı.

Genel Sekreter Ahmet Paksu ile Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in imzaladığı proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Avrupa Birliği İpekyolu Ekonomi Güncel Finans Tarım

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