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Araban Ovasında pamuk ekimine başlandı

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban Ovasında pamuk ekimine başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler pamuk tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler pamuk tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Araban Ovasında pamuk ekimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, pamuk üretiminin ovada uzun yıllardan bu yana yapıldığını belirtti.

Yapılan hazırlıklar sonrası pamuk tohumlarının toprakla buluştuğunu aktaran Altun, "Araban ilçemizde bu yıl yaklaşık 24 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılıyor. 2022 yılı hasat döneminde dönüme 500-550 kilogram pamuk verimi beklentimiz var. Allah'ın izniyle bu yıl hasat döneminde yaklaşık 14 bin ton pamuk hasadı bekliyoruz İnşallah. Çiftçilerimizin ürününün bol kazançlarının bereketli olmasını diliyorum." dedi.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Ziraat Odası, Hasan Altun, Gaziantep, Hasat, Güncel, Haberler

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