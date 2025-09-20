Araban Ovası'nda Pamuk Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Araban Ovası'nda çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

"Beyaz altın" olarak da adlandırılan pamukta hasat dönemine girildi. Yılın ilk hasadının yapılmaya başlanmasıyla bir dönüm alanda 450 kilogram pamuk hasat edildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yeni hasat döneminin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi Şıh Mehmet Yağcı ise yeni dönem pamuk hasadının başladığı için mutlu olduğunu dile getirerek bir kilogram kütlü pamuğun 32 liradan satışını yaptığını ifade etti.