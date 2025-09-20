Haberler

Araban Ovası'nda Pamuk Hasadı Başladı

Türkiye'nin pamuk üretim merkezlerinden Araban Ovası'nda, 15 bin dönüm alanda pamuk hasadı başladı. Çiftçiler, ilk dönümde 450 kilogram pamuk topladı. Ziraat Odası Başkanı yeni hasat döneminin hayırlı olmasını dilerken, çiftçiler fiyatların 32 lira olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Araban Ovası'nda çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

"Beyaz altın" olarak da adlandırılan pamukta hasat dönemine girildi. Yılın ilk hasadının yapılmaya başlanmasıyla bir dönüm alanda 450 kilogram pamuk hasat edildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yeni hasat döneminin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi Şıh Mehmet Yağcı ise yeni dönem pamuk hasadının başladığı için mutlu olduğunu dile getirerek bir kilogram kütlü pamuğun 32 liradan satışını yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
