Araban Kaymakamı Sevgili vatandaşla iftarda buluştu

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, vatandaşla iftarda buluştu.

Kale Mahallesi Fon Evlerinde kurulan iftar sofrasında ilçe protokolü vatandaşla birlikte iftar yaptı.

Kaymakam Sevgili, yaptığı konuşmada, devletin şefkat elinin ramazanda da ihtiyaç sahibi vatandaşların üzerinde olduğunu belirtti.

Devletle millet arasında aracı olduklarını aktaran Sevgili, "Devletimizin vatandaşına sunduğu tüm imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşantılarına katkı sağlamak adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Doğru ise, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla aynı iftar sofrasında bir araya geldiklerini aktardı.