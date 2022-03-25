Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru ile ilçe kırsalındaki Beydilli mahallesini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Halkla buluşarak onların taleplerini dinlediklerini aktaran Kaymakam Sevgili, sorunlara yerinde çözüm bulmayı hedeflediklerini aktardı.???????