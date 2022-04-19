Araban Kaymakamı Sevgili, ev ziyaretlerini sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, ihtiyaç sahibi aileler ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Sevgili ilçenin kırsalındaki ihtiyaç sahibi aileler ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Sevgili, bazı engellilere tekerlekli sandalye hediye etti.