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Araban Kaymakamı Sevgili, ev ziyaretlerini sürdürüyor

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban Kaymakamı Sevgili, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, ihtiyaç sahibi aileler ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, ihtiyaç sahibi aileler ve engelli vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Sevgili ilçenin kırsalındaki ihtiyaç sahibi aileler ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Sevgili, bazı engellilere tekerlekli sandalye hediye etti.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Gaziantep, Engelli, Güncel, Haberler

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