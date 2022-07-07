Araban Kaymakamı Sevgili'den yangında evi zarar gören aileye ziyaret - Haberler

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Araban Kaymakamı Sevgili'den yangında evi zarar gören aileye ziyaret

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban Kaymakamı Sevgili'den yangında evi zarar gören aileye ziyaret

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, yangında evi kullanılamaz hale gelen Yıldırım ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, yangında evi kullanılamaz hale gelen Yıldırım ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamı Sevgili, önceki gün Turgut Özal Mahallesi'nde çıkan yangında evi zarar gören Eyüp Yıldırım'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangına can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Sevgili, "Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır." dedi.

Eyüp Yıldırım ise ziyaretlerinden dolayı Kaymakamı Sevgili'ye teşekkür ederek, "Talihsiz bir nedenden dolayı evimiz yandı. Çok şükür ciğerimiz yanmadı. Ailem ve ben iyiyim Allah'a şükürler olsun ki sınavımız maddiyatla oldu." dedi.

Kaymakam Sevgili'ye Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Araban ve Yavuzeli ilçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki de eşlik etti.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

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