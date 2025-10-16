Araban Kaymakamı İşçimen, Gazze'ye Yardım Çarşısını Ziyaret Etti

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Gazze'ye yardım amacıyla kurulan "hayır çarşısını" ziyaret etti.

İçşimen, Türkiye Diyanet Vakfı ile İlçe Müftülüğünce belediye bahçesinde kurulan hayır çarşısını ziyaret ederek, stant kuran vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam İşçimen'e Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever ile kurum amirleri eşlik etti.

İşçimen, beraberindekilerle yemek yiyerek, stant kuranlara destek oldu.