Araban Kaymakamı İşçimen, Gazze'ye Yardım Çarşısını Ziyaret Etti
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Türkiye Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü tarafından kurulan hayır çarşısını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve destek oldu.
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Gazze'ye yardım amacıyla kurulan "hayır çarşısını" ziyaret etti.
İçşimen, Türkiye Diyanet Vakfı ile İlçe Müftülüğünce belediye bahçesinde kurulan hayır çarşısını ziyaret ederek, stant kuran vatandaşlarla sohbet etti.
Kaymakam İşçimen'e Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever ile kurum amirleri eşlik etti.
İşçimen, beraberindekilerle yemek yiyerek, stant kuranlara destek oldu.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel