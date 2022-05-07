Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı - Haberler

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Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da bozulan yollarda yapım çalışması başlatıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bozulan yollarda asfaltlama çalışması baştıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bozulan yollarda asfaltlama çalışması baştıldı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda asfalt ve kaldırım çalışmamız devam ediyor. 15 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. GASKİ'nin dışındaki diğer altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmaların uzamasından dolayı yol çalışmaları gecikmiştir. Bundan dolayı esnaf ve vatandaşlarımızdan özür diler, bizlere sabır ve hoşgörü gösteren herkese teşekkür ederiz." dedi.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Hasan Doğru, Gaziantep, Yerel, Güncel, Haberler

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