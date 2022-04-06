Araban'daki öğrencilere evlilik eğitimi verildi - Haberler

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Araban'daki öğrencilere evlilik eğitimi verildi

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'daki öğrencilere evlilik eğitimi verildi

Gaziantep'in Araban ilçesindeki üniversite öğrencilerine evlilik hakkında eğitim verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesindeki üniversite öğrencilerine evlilik hakkında eğitim verildi.

Araban Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Araban Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Aile hukuku, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri ve evlilik öncesi eğitim" konusunda program düzenlendi.

Psikolog Ali Karakuş'un konuştuğu eğitimde gençler evlilik hakkında bilgilendirildi.???

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Üniversite, Gaziantep, Evlilik, Güncel, Haberler

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