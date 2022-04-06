Araban'daki öğrencilere evlilik eğitimi verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesindeki üniversite öğrencilerine evlilik hakkında eğitim verildi.

Araban Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Araban Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Aile hukuku, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri ve evlilik öncesi eğitim" konusunda program düzenlendi.

Psikolog Ali Karakuş'un konuştuğu eğitimde gençler evlilik hakkında bilgilendirildi.???