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Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da yol bakım ve onarım çalışması başlatıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yolarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yolarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince ilçeye bağlı kırsal mahallelerindeki yaklaşık 200 kilometre civarındaki grup yollarında çalışma yapılıyor.

Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile başlatılan çalışma kapsamında bozulan yollara onarım ve yama yapılıyor.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Haberler

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