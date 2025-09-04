Haberler

Araban'da Üniversite Öğrencisi Olan Ailelere Nakdi Yardım

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araban Kaymakamlığı, üniversitede okuyan çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapacak. 4 yıllık fakülte için 15 bin, tıp fakültesi için ise 20 bin lira destek sağlanacak. Başvurular 8-22 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Araban Kaymakamlığınca, ihtiyaç sahibi olan ve çocuğu üniversitede okuyan ailelere nakdi yardım yapılacak.

Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı açıklamada, ilçede çocukları 4 yıllık fakülte okuyan ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus 15 bin, çocuğu tıp fakültesinde okuyan ihtiyaç sahibi ailelere ise 20 bin lira yardım yapılacağını kaydetti.

Başvuruların 8-22 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını duyuran İşçimen, "E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız öğrenci belgesi ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
Mert Hakan'a sezonun şoku

Mert Hakan'a sezonun şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.