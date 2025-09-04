Araban'da Üniversite Öğrencisi Olan Ailelere Nakdi Yardım

Araban Kaymakamlığınca, ihtiyaç sahibi olan ve çocuğu üniversitede okuyan ailelere nakdi yardım yapılacak.

Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı açıklamada, ilçede çocukları 4 yıllık fakülte okuyan ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus 15 bin, çocuğu tıp fakültesinde okuyan ihtiyaç sahibi ailelere ise 20 bin lira yardım yapılacağını kaydetti.

Başvuruların 8-22 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını duyuran İşçimen, "E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız öğrenci belgesi ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir." ifadelerini kullandı.