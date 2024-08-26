Üye Girişi
Haberler

Araban'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe giden Duran Çelik, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe gittiği sırada yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı Duran Çelik (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Araban ilçesinde meydana geldi. Bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Duran Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep İnceleme Araban Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title