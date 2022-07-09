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Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca Recep Tayyip Erdoğan parkı içerisinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru ile törene katılan protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kaymakamlık Gaziantep Güncel Haberler

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