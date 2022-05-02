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Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı ile Araban Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar, esnaflar, vatandaşlar, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Programda, katılımcılar bayramlaştı.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Haberler

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