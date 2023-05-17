'ARABAMIN KOLTUKLARINI ÇALDI' DEDİĞİ İÇİN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞ

ADANA'da hurma bahçesinde çalıların arasında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Emrah Baysal'ın (35), cinayet şüphelisi Hazar Çevik (23) yakalandı. Tutuklanan Çevik ifadesinde, Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım' dedim. Bana küfür edince sonra boğazına sarılıp bıçakladım dedi.

Olay, 15 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cesedin beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLDÜRÜP BAŞKA BAHÇEYE TAŞIMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Çevik ile görüldüğünü belirledi. Çevik'in olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile görüştüğü, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği saptandı. Yasan arbede sırasında aracın vites kolunun da kırıldığı, şüphelilerin cesedi hemen yan taraftaki bahçeye atıp üzerini de ağaç dallarıyla örttüğü tespit edildi.

'BENİM ARABAM MI VAR, KOLTUKLARI ÇALAYIM'

Katil şüphelisi Hazar Çevik, polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sorguya alınan Çevik suçunu itiraf etti. Çevik ifadesinde, Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım Benim çaldığımı kim söyledi' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çevik tutuklanırken kayıp olan diğer şüpheli Sercan Ö. aranıyor.