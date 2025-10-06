Arabalı Vapur Sirkeci'de Kazaya Karıştı
Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci İskelesi'nde başka bir vapura ve iskeleye çarparak durdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı ancak iskelede hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iskeleye çarpan vapuru kurtararak iskeleye demirletti.
Kazada iskelede hasar meydana gelirken, kaza dolayısıyla yaralanan olmadı.
Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel