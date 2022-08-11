'Arabalı tren' ile gurbete rahat dönüş

Tatillerini baba ocağında geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.

Tatillerini baba ocağında geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.

Türkiye'de tatil boyunca aracını kullanan gurbetçiler, dönüş yolunda uzun süre araç sürmek istemedikleri için "arabalı tren"i tercih ediyor.

Edirne Garı'nda araçlarını vagona yükleyip kompartımanlara geçerek dönüş yoluna koyulan gurbetçiler, yolculuğun keyfini çıkarıyor.

Edirne'den kalkan "Optima Ekspres" Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya'nın Villach şehrine ulaşıyor.

"20 saatlik yol, trafik nedeniyle 50 saat sürebiliyor"

Almanya'ya arabalı trenle dönen Mehmet Özmen, AA muhabirine, 3 haftalık Türkiye tatilinin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.

Memleketini gezdiğini ve akrabalarını ziyaret ettiğini belirten Özmen, "Şimdi de dönüş yolundayız. Arabalı trenle dönmek rahat oluyor. Yolculuk boyunca dinleniyoruz. Çocuklarımız trende oyuncaklarıyla oynayabiliyor. Trenin yemekhanesi var, orada karnımızı doyurabiliyoruz. Yolculuk güzel ve rahat geçiyor. " dedi.

Kara yoluyla dönüşün 2 gün sürdüğünü ifade eden Özmen, "Kara yolunda sürekli direksiyon sallıyorsun. Tek şoför olunca daha zor oluyor, insanın uykusu geliyor. Ama böyle trenle döndüğümüz zaman istediğimiz zaman yatıp uyuyoruz istediğimiz zaman dinleniyoruz, rahat oluyor." diye konuştu.

Avusturya'ya giden Serdar Köken de tatilini memleketi Kırklareli'nde geçirdiğini dile getirdi.

Dönüşte arabalı treni tercih ettiğini anlatan Köken, "Bu şekilde fazla trafikte kalmıyorsun, fazla beklemiyorsun. Yata yata gidip geliyoruz. Daha güzel oluyor. Çünkü kara yolculuğunda 20 saatlik yol, trafik nedeniyle 50 saat sürebiliyor." dedi.

"Arabalı trenle yorgunluğumuz daha az oluyor"

Hollanda'ya dönen Uğur Yazır ise 3 çocuğu olduğunu ve rahat gitmek istedikleri için arabalı treni tercih ettiğini dile getirdi.

Almanya'ya dönen Cem Uçar, 23 yıldır Türkiye'ye gelip gittiğini ancak ilk kez arabalı treni tercih ettiğini anlattı.

Gurbet yolunun uzun olduğunu belirten Uçar, "Bu sefer dönüşü karadan yapmayışımın sebebi gümrükler çok yoğun. Çok kalabalık ve hava çok sıcak. Trenle buradan Avusturya'ya gitmeyi tercih ettik. Trenin avantajı, uzun süre direksiyon sallamıyoruz, gümrüklerde beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızı Selin ile arabalı treni tercih eden Sevim Uzun da bu şekilde daha az yorulduklarını söyleyerek, "Daha rahat ediyoruz her konuda. Kompartımanda film izliyoruz, sohbet ediyoruz, kitap okuyoruz, acıktığımızda yemek yiyoruz." diye konuştu.