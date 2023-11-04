Arabada bırakılan tesisat malzemelerini 2 dakika içerisinde çaldılar: O anlar kamerada

Bağcılar'da bir tesisat ustası arabasındaki malzemelerini işyerine bırakmadan eve gitti. Gece saatlerinde araç hırsızların hedefi oldu ve içerisindeki yaklaşık 80 bin TL değerindeki malzemeler çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılar'da bir tesisat ustası çalışma sonrasında arabasındaki malzemelerini işyerine indirmeden eve gitti. Gece saatlerinde evinin önünde park halinde olan hafif ticari araç hırsızların hedefi haline geldi. Araç içerisindeki ürünleri fark eden hırsızlar aracın arka kapılarını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 80 bin TL değerindeki malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvelik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, tesisat işleriyle uğraşan bir usta iş çıkışı kullandığı malzemeleri işyerine bırakmadan evine geldi. Gece saatlerinde ticari bir araç ile sokağa giren hırsızlar araç içerisindeki ürünleri fark edince aracın kapılarını zorlayarak açtı. Park halindeki hafif ticari aracın içerisinde bulunan yaklaşık 80 bin TL değerinde olan ürünleri çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL