Otomobil tutkunları Kaş'ta buluştu

Kaş ilçesinde otomobil tutkunlarını buluşturan etkinlik düzenlendi.

Kaş Belediyesi tarafından Akçagerme Sosyal Tesisleri alanında gerçekleştirilen etkinlikte Demre, Seydikemer, Fethiye ve Elmalı'dan gelen 100'e yakın yerli ve yabancı marka otomobil sahibi bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, otomobil tutkunlarının talepleri doğrultusunda buluşmayı düzenlediklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de karşılıklı istişareler yapacaklarını dile getiren Ulutaş, buna göre konuya ilişkin çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Ulutaş, belediye olarak sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek verdiklerini kaydetti.

Etkinliğe vesile olan Serdar Karaca, Mehmet Bozdağ, Orhan Akkaya, Nurullah Bozkurt ve Recep Cengeloğlu'nu tebrik eden Ulutaş, gösteri sırasında dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Etkinlikte, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin de yer aldı.