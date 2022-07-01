Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta ticari taksinin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muş'ta ticari taksinin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kültür Mahallesi'nde Şeyhmus Erdoğan, aracını çalıştırdığı esnada kedi sesi duydu.
Arabanın motor bölümüne yavru bir kedinin sıkıştığını fark eden Erdoğan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Aracın bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkışan kediyi çıkardı.
AA / Sabri Yıldırım - Güncel