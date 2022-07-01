Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Muş'ta ticari taksinin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muş'ta ticari taksinin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kültür Mahallesi'nde Şeyhmus Erdoğan, aracını çalıştırdığı esnada kedi sesi duydu.

Arabanın motor bölümüne yavru bir kedinin sıkıştığını fark eden Erdoğan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Aracın bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkışan kediyi çıkardı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

İtfaiye kedi Muş Güncel Haberler

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