Edirne'de kuzey çevre yolunda araba çarpması sonucu yaralanan köpeğin imdadına otel çalışanları yetişti. Yavru köpek, çalışanlar tarafından ısıtıldı ve su verildi. Veteriner hekimin müdahalesiyle köpek tedavi edilmek üzere götürüldü.

Araba çarpan yavru köpek için herkes seferber oldu

Araba çarpan yavru köpek için herkes seferber oldu

EDİRNE - Edirne'de kuzey çevre yolunda araba çarpması sonucu iki bacağı da kırılarak yaralanan köpeğin imdadına otelin çalışanları yetişti. Otel çalışanları, yavru köpeği havlular ile ısıtmaya ve su vermeye çalıştı.

Saat 07.45 sıralarında şehir merkezi kuzey çevre karayolunda bir araç yavru bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki ayağı da kırılan ve yolun ortasında kalan yavru köpeğin imdadına, oteldeki işlerine giden çalışanlar yetişti. Veteriner hekime haber veren gençler, bir süre veterinerin gelmesini beklediler. Yaklaşık yarım saat veteriner hekimi bekleyen çalışanlar bu sırada yavru köpeğe su verdiler. Havanın serin olmasından dolayı otelden temiz havlu ve pamuklu bez getirerek kanayan yerin üzerine örttüler.

Tesadüfen yoldan geçen veteriner hekim, yavru köpeği görünce durdu ve ilk müdahalesi yaptı. Kırıkları olan köpek çalışanların yardımı ile veteriner hekimin aracına konularak götürüldü.