Üye Girişi
Haberler

Ara Tatilden Okula Dönüş: Uzmanlardan Öneriler

Ara Tatilden Okula Dönüş: Uzmanlardan Öneriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, okula dönüşte çocukların yaşayabileceği duygusal zorluklara dikkat çekerek ebeveynlere ve eğitimcilere önemli önerilerde bulundu.

OKULLAR dokuz günlük ara tatilin ardından pazartesi günü açılıyor. Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak bazı çocukların yoğun bir okul temposuna uyum sağlamakta zorlanabileceklerini belirterek, ebeveyn ve eğitimcilere önerilerde bulundu.

İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler ilk ara tatil sonrası 18 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek. Ancak öğrencilerin ara tatilde bir arada olduğu ebeveynlerinden ayrılmalarının zor olabileceğine, geçiş döneminde duygusal ve fizyolojik tepkiler verebileceklerine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, her çocuğun, okula, derslere dönüş noktasında farklı tepkisi olabileceğini söyledi. Kimi heyecanla beklerken ve okul rutinine çok kolay uyum sağlayabilirken, bazılarının oldukça stresli ve kaygılı hissedebileceğine dikkat çekti. Ailelerin ve eğitimcilerin çocukların duygularını önemseyip iyi gözlemlemelerinin önemine vurgu yaptı. Velilere okula dönüş yaklaştığında çocukların okul ile ilgili aklından geçenleri ilgiyle dinlemesini öneren Sibel Durak, "Okulla ilgili endişeleri varsa çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Okul kıyafetlerini ve çantasını birlikte hazırlayabilirsiniz. Tatil döneminde yapılan sanat, spor, bilim aktiviteleri, geziler, hobi atölyeleri gibi etkinlikleri okul döneminde de sürdürün" dedi.

Eğitmenler ve ebeveynlerin, çocukların zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine odaklanarak onları cesaretlendirmeleri gerektiğini belirten Durak, okulda gerçekleşecek yeni etkinlikler hakkında konuşmak, okulu çekici hale getirerek çocukların arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tekrar bir araya gelme isteğini artırabileceğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.